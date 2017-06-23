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1937-й год нервно курит: бывший пленник рассказал, как его пытали боевики "ДНР"

23.06.2017 22:31
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1937-й год нервно курит: бывший пленник рассказал, как его пытали боевики "ДНР"

Недавно вышедший из заключения боевиков "ДНР" житель Донецка рассказал об атмосфере, которая царит на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса. Об этом он на условиях анонимности сообщил в интервью "Апострофу".

Отвечая на вопрос о том, действительно ли в ОРДЛО вернулся 1937 год, он ответил: "Да вы что! 1937 год нервно курит в туалете. Там, скорее, симбиоз 1937-го и 1990-х – я бы так охарактеризовал".

По словам мужчины, его задержали из-за жалоб некого человека на то, что он якобы что-то фотографировал. Мужчина пробыл в заключении пару дней, где подвергался избиениям, по после этого его выпустили "под наблюдение", отобрав автомобиль. После этого мужчина с семьей выехал на подконтрольную Украине территорию.

"Резали руки, грозились поотрезать пальцы… Били – вроде дубинкой, но я не уверен. У меня просто почти все время мешок на голове был. Стулом били… Много чего делали...", - рассказал подробности своего заключения бывший пленник боевиков, добавив, что они его грозились расстрелять.

Он подчеркнул, что сейчас боевики задерживают людей в основном для того, чтобы просто выбить из них деньги.
"Я так понимаю, их в значительной степени на "самообеспечение" поставили. Хотя и зарплату какую-никакую из-за поребрика платят до сих пор…", - сказал мужчина.



Теги: Донецк, Донбасс, сепаратисты, пытки, ДНР, боевики
 
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