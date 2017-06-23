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Главные беды ВПЛ - соцвыплаты и регистрация
Переселенцы наиболее часто обращаются за помощью к правозащитникам с проблемами, связанными с социальными выплатами (когда государство оставляет без них) и с регистрацией в качестве ВПЛ. Об этом на пресс-конференции в Краматорске рассказала координатор по вопросам предоставления правовой помощи БФ «Право на защиту» Юлия Трало.
«9850 обращений за пять месяцев - это социальные выплаты, половина из которых - пенсии. Более 2500 обращений связаны с регистрацией в качестве переселенца», - отметила Юлия.
Речь идёт, в основном, о проблемах в получении статуса ВПЛ для людей из тех населённых пунктов, которые не включены в линию разграничения (например, Невельское), или которые не включены в неподконтрольную территорию (те же Новоласпа, Староласпа, Золотое-5 в Луганской области).
Свыше тысячи дел связаны со свободой перемещения. Достаточно частый вопрос, который поднимается в судебном порядке в этой категории, - это разрешение на вывоз ребёнка без согласия другого из родителей. Но большинство вопросов здесь консультативного характера - что делать, когда закончилось действие электронного пропуска, что делать, когда он не работает, как его оформить, смена паспорта.
Более 900 обращений связаны с жильём и собственностью. Этот вопрос касается субсидий, оформления договоров аренды. «Но большая часть - это обращения, связанные с разрушенным жильём. Часто люди вступают в наследство по факту: продолжают просто жить в доме умерших родителей, не оформляя это документально. Или же документов в принципе не было. Распространена такая ситуация как покупка недвижимости по расписке, особенно в сельской местности. Или же это самострой, который не узаконен, то есть выглядело до разрушения это как дом, а на самом деле это стройматериалы. Очень часто отсутствие первичных правоустанавливающих документов указывает на то, что при всём нашем желании помочь дело не будет иметь перспективы», - отметила координатор по вопросам предоставления правовой помощи БФ «Право на защиту».
Ещё свыше 900 обращений связаны с доступом переселенцев ко всяческим услугам (медицинским, образовательным и так далее), более 850 - с вопросами трудоустройства и финансов (увольнение с предприятий на неподконтрольной территории, и оставшиеся там документы, а также кредиты, ипотеки, долги перед банком, штрафы, пени и так далее), около 700 - с документацией (как правило, это установление фактов рождения и смерти на неподконтрольной территории) и семейными вопросами (те же алименты, которые ранее были назначены, а исполнительные листы, предприятия остались на неподконтрольной территории).
Адвокат Славянского офиса БФ «Право на защиту» Герман Петров констатировал, что на местном уровне отдельные органы придумывают свои сложности для ВПЛ. Это касается, к примеру, получения загранпаспорта нового образца (биопаспорт, который даёт возможность путешествия по Европе на «волнах» безвиза).
«Наши миграционные службы в Донецкой области помимо предъявленного ИНН и паспорта гражданина Украины, требуют от переселенцев «иные подтверждающие документы государственного образца». Водительское удостоверение, военный билет, трудовая книжка, дипломы - хотя бы три-четыре документа, подтверждающие, что вы - это вы», - отметил специалист, подчеркнув, что в Киеве, например, при наличии паспорта и ИНН переселенец без проблем получает биометрический паспорт для поездок за границу. - Такая тенденция есть. Чем дальше от Донецкой области, от зоны проведения боевых действий, тем проще переселенцы решают те или иные социальные, документальные или другие проблемы».
Ещё одна ситуация - в ряде городов Донецкой области, (в частности, в Славянске, Лимане и Селидово), висели объявления, что оформление паспортов для переселенцев для выезда за границу возможно только в Краматорске.
Ольга НИКОЛАЕВА.
Теги: Донбасс, регистрация, социальная помощь, переселенцы
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