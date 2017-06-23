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Игрокам "Шахтера" запрещают высказываться о событиях в Украине
Бывший игрок донецкого "Шахтера" Василий Кобин рассказал о том, что в команде футболистам не дают высказывать свою позицию относительно событий в стране.
По его словам, футболистам ставили определенные рамки и заставляли их держать свое мнение при себе:
"Нам говорили: "Можете высказывать свою позицию, но не перебарщивайте". Если кто-то высказывался, то его придерживали: "Ты имей свое мнение, но не надо этого выносить на люди". Говорили, что это не наше дело", - сказал Кобин в интервью tribuna.com.
Стоит напомнить, что в ноябре игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко удалил в Инстаграме пост о бойцах АТО.
Позже, как сообщали СМИ, сделал он это после телефонного разговора с гендиректором клуба Сергеем Палкиным.
Палкин это аргументировал тем, что такие посты провоцируют плохое отношение к "Шахтеру" на оккупированном Донбассе.
Теги: Донбасс, ФК Шахтер, запрет, страна
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