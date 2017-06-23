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Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
С 1 июля так называемое “министерство угля и энергетики ДНР” переводит “госпредприятия” угольной отрасли на 2-дневную рабочую неделю. Зарплаты горнякам урежут более чем в два раза. Информацию о шокирующем решении оккупантов СМИ озвучил сотрудник управления вспомогательных производств ГП “Торезантрацит”, пожелавший остаться неназванным, передает “Диалог.UA”.
По подсчетам работников шахты, вместо 20 выходов в месяц теперь едва наберется восемь. Соответственно зарплата будет урезана более чем в два раза. К слову, 15 июня на “Комсомольце Донбасса” рабочих отправили в неоплачиваемые отпуска до конца месяца. “Само собой разумеется, что это ложь и укропровокация, ведь заводы открываются, Прилепин воюет в комментариях "ВК", МГБ бдит, а Захарченко ликвидирует недостаток специалистов, в том числе и для шахт”, - пишет боевик Андрей Андреев с иронией. Он утверждает, что три года назад Россия “кинула” Донбасс, пообещав спасение и поставив под огонь.
В соцсетях решение оккупантов вызвало большое количество критики: "Будь проклята ДНР и все ее прихвостни! Поживите, как мы: без зарплат, без помощи, под обстрелами и без будущего!!! Захарченко, чем мне детей кормить?!!!! Ты рожу отожрал за три года, а мы похудели в три раза. Дети уже забыли, как выглядят конфеты и мясо!!!! Пусть твои так же голодают, как наши! Твари! Мы еще зарплату за 16-й не всю получили, а они нас решили додавить! Скоты и п******ы! Всех в ствол и подорвать там! Бл****ая ДНР!
Сколько народу убили, покалечили, разрушили дома, теперь голодом будут морить! Твари! Себе дворцы отгрохали и машины отжали, магазины все их, цены – глаза на лоб лезут, денег в кармане – дуля, теперь удавку будут затягивать, чтоб мы и не дышали?" – возмущаются мирные жители.
Ранее в прифронтовых городах Донбасса появились листовки от шахтеров Донецка, которые каялись в поддержке сепаратистов и просили помощи в освобождении города от российских военных. Тем временем в оккупированном областном центре зреет бунт против властей “ДНР”.
Теги: Донбасс, шахта, зарплата, сепаратисты, ДНР, горняки, Захарченко, оккупанты
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