- 1937-й год нервно курит: бывший пленник рассказал, как его пытали боевики "ДНР"22:31
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят22:00
- Крыша над головой для ВПЛ и воинов АТО становится всё реальнее 20:45
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»20:25
- Главные беды ВПЛ - соцвыплаты и регистрация20:13
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Неизвестные распахивают место захоронения времен Второй мировой войны. ВИДЕО18:19
- В зоне АТО за сутки ранены двое бойцов, еще один погиб от подрыва на взрывном устройстве17:05
- Жители дома по бул. Шевченко заплатят "Мариупольтеплосети" меньше благодаря созданию ОСМД 16:29
Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
Кабинет министров Украины недавно внёс изменения в постановления, касающиеся внутренне перемещённых лиц (ВПЛ). Юристы общественной организации «Донбасс SOS» дали разъяснения по этому поводу.
Согласно изменениям в Постановление №509, которое регулирует порядок постановки на учёт ВПЛ, право на получение статуса переселенца теперь обеспечено студентам и ученикам профессионально-технических учебных заведений.
505-е же Постановление правительства регулирует назначение адресной помощи ВПЛ. Кабмин утвердил список населённых пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия (с ним можно ознакомиться на правительственном портале - «перечень 1085»). Если вы не обнаружили в указанном перечне названия своего населённого пункта, адресной помощи не получите. Таким образом, Кабмин ограничил круг получателей. То есть, если вы переселенец, но вашего города в данном перечне нет - адресной помощи не получите.
Также адресная помощь теперь не назначается, если кто-либо из членов семьи имеет в собственности жилое помещение / часть жилого помещения, расположенные в других регионах, чем:
- временно неподконтрольная территория Украины,
- населённые пункты, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия,
- населённые пункты, которые расположены на линии соприкосновения.
Таким образом, если у вас есть право собственности хотя бы на два квадратных метра - помощи теперь не будет. Равно как в случае, если вы переселенец, и у вас есть жилое помещение / часть жилого помещения, но вашего города нет среди населённых пунктов во всё том же «перечне 1085».
Приятная новость - помощь теперь будет назначаться, если жилое помещение определено непригодным для проживания или разрушено. Для этого в УТСЗН нужно подать соответствующий акт технического состояния.
Также Кабмин вспомнил, что переселенцем может быть не только гражданин Украины, и добавил к перечню предоставляемых документов для назначения адресной помощи документ, удостоверяющий личность и подтверждающий специальный статус иностранцев и лиц без гражданства.
Ольга НИКОЛАЕВА.
Теги: Донбасс, изменение, Кабмин, переселенцы
- Помощи жителям Донбасса не будет - Кабинет министров отменил свое распоряжение
- Азаров снова просит у Европы денег. Хватит и 20 миллиардов евро
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- Вопросы выборов в "ЛДНР и изменений в Конституцию Украины уже не стоят на повестке Минских переговоров
- Кабмин утвердил строительство новой больницы в Донецке
- Эксперты рассказали, как украинцам не потерять накопленное
- 1937-й год нервно курит: бывший пленник рассказал, как его пытали боевики "ДНР"22:31
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят22:00
- Крыша над головой для ВПЛ и воинов АТО становится всё реальнее 20:45
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»20:25
- Главные беды ВПЛ - соцвыплаты и регистрация20:13
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Неизвестные распахивают место захоронения времен Второй мировой войны. ВИДЕО18:19
- В зоне АТО за сутки ранены двое бойцов, еще один погиб от подрыва на взрывном устройстве17:05
- Жители дома по бул. Шевченко заплатят "Мариупольтеплосети" меньше благодаря созданию ОСМД 16:29
- 1937-й год нервно курит: бывший пленник рассказал, как его пытали боевики "ДНР"22:31
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят22:00
- Угроз для крымчан, желающих получить биометрический паспорт, нет, - Госпогранслужба Украины21:35
- Госдума РФ забила последний гвоздь в крышку гроба крымского туризма: одобрен скандальный законопроект о курортном сборе21:10
- Крыша над головой для ВПЛ и воинов АТО становится всё реальнее 20:45
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»20:25
- Главные беды ВПЛ - соцвыплаты и регистрация20:13
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Украинские рабочие способствуют экономическому росту в Польше08:33
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже
- На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины