Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»

23.06.2017 20:25

Кабинет министров Украины недавно внёс изменения в постановления, касающиеся внутренне перемещённых лиц (ВПЛ). Юристы общественной организации «Донбасс SOS» дали разъяснения по этому поводу.

Согласно изменениям в Постановление №509, которое регулирует порядок постановки на учёт ВПЛ, право на получение статуса переселенца теперь обеспечено студентам и ученикам профессионально-технических учебных заведений.

505-е же Постановление правительства регулирует назначение адресной помощи ВПЛ. Кабмин утвердил список населённых пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия (с ним можно ознакомиться на правительственном портале - «перечень 1085»). Если вы не обнаружили в указанном перечне названия своего населённого пункта, адресной помощи не получите. Таким образом, Кабмин ограничил круг получателей. То есть, если вы переселенец, но вашего города в данном перечне нет - адресной помощи не получите.

Также адресная помощь теперь не назначается, если кто-либо из членов семьи имеет в собственности жилое помещение / часть жилого помещения, расположенные в других регионах, чем:

- временно неподконтрольная территория Украины,

- населённые пункты, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия,

- населённые пункты, которые расположены на линии соприкосновения.

Таким образом, если у вас есть право собственности хотя бы на два квадратных метра - помощи теперь не будет. Равно как в случае, если вы переселенец, и у вас есть жилое помещение / часть жилого помещения, но вашего города нет среди населённых пунктов во всё том же «перечне 1085».

Приятная новость - помощь теперь будет назначаться, если жилое помещение определено непригодным для проживания или разрушено. Для этого в УТСЗН нужно подать соответствующий акт технического состояния.

Также Кабмин вспомнил, что переселенцем может быть не только гражданин Украины, и добавил к перечню предоставляемых документов для назначения адресной помощи документ, удостоверяющий личность и подтверждающий специальный статус иностранцев и лиц без гражданства.

Ольга НИКОЛАЕВА.