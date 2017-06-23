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Архив - Донецкая область

На блокпостах под Мариуполем людей сканирует "умная камера"

23.06.2017 10:20
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На блокпостах под Мариуполем людей сканирует "умная камера"

По инициативе заместителя председателя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина камерами интеллектуального видеонаблюдения оборудован не только внешний периметр блокпостов, но и полицейские модули, где ведется работа с гражданами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Их установка может предотвратить любые конфликтные ситуации при общении полицейских с гражданами и поможет «просканировать» человека, который зашел в пункт полиции для проверки документов.

Информация с камер обрабатывается в Едином аналитическом сервисном центре ГУНП в Донецкой области.

Найти похищенную машину среди потока других, распознать лицо разыскиваемого преступника - система региональной безопасности не раз помогала полицейским раскрывать преступления и предупреждать тяжелые последствия. Сейчас Мариуполь оборудован 28 камерами видеонаблюдения. Недавно еще 8 появились и в полицейских модулях, расположенных на блокпостах. Именно там проходят проверку лица, пересекающие систему стопконтроля.

Такие меры направлены прежде всего на личную безопасность полицейских, ведь с первых секунд распознать, что под видом мирного жителя скрывается опасный диверсант - невозможно. С помощью этих камер осуществляется анализ поведения как полицейских так и граждан.

Важной функцией системы видеонаблюдения является распознавание лица и проверка личности по имеющимся базами МВД. Она тоже пригодится при обработке информации, полученной из модуля. Если в полицейский пункт зашел человек, изображение которого после сканирования и проверки совпадает с разыскиваемым преступником, система «оповестит» об этом оперативного дежурного. Тот, в свою очередь, предупредит об этом старшего по блокпосту и, при необходимости, направит помощь.

На выезде из города в сторону Никольского дежурит следователь Мариупольского отдела полиции Нина Ставицкая. Женщина переселенка, в 2014 году уехала из оккупированного Донецка, живет в Мариуполе, сама воспитывает 8-летнюю дочь.

Вчера она проверила более 150 человек. Говорит, что все люди прошли проверку спокойно, разыскиваемых за совершение преступлений среди них не было. Однако бывает иначе, а потому дополнительные средства защиты крайне важны.

Нина Ставицкая говорит, что в большинстве случаев люди с пониманием относятся к проверке, некоторые все еще спрашивают - зачем. Ответ один - для их безопасности.
Оснащение полицейских пунктов стоп-контроля современными технологиями продолжается. Ради максимально быстрого и безопасного движения людей и транспорта.

Сейчас все полицейские модули на блокпостах оборудованы современными телефонами, которые работают даже при отсутствии связи.



Теги: Донбасс, Мариуполь, МВД, видеокамера, видеорегистратор, блокпост, Аброськин, Нацполиция
 
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