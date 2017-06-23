- Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров15:50
- Бойовики на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, є загиблий15:30
- В селе Агробаза под Мариуполем разгорелся земельный скандал15:10
- Война на Донбассе: нардеп рассказал о фатальной ошибке властей14:50
- ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ НУЖНО ВВЕСТИ ЕДИНУЮ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ13:50
- На Донбассе женщина «для красоты» высадила 280 кустов мака13:10
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе12:10
- НА ДОНЕЧЧИНІ ЗРОСТАЄ ПОПИТ НА СІЛЬ: УКРЗАЛІЗНИЦЮ ПРОСЯТЬ ПРО ДОДАТКОВІ ВАГОНИ 11:50
- Итоги пятницы на оккупированных территориях Донбасса. Главное11:30
На блокпостах под Мариуполем людей сканирует "умная камера"
По инициативе заместителя председателя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина камерами интеллектуального видеонаблюдения оборудован не только внешний периметр блокпостов, но и полицейские модули, где ведется работа с гражданами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Их установка может предотвратить любые конфликтные ситуации при общении полицейских с гражданами и поможет «просканировать» человека, который зашел в пункт полиции для проверки документов.
Информация с камер обрабатывается в Едином аналитическом сервисном центре ГУНП в Донецкой области.
Найти похищенную машину среди потока других, распознать лицо разыскиваемого преступника - система региональной безопасности не раз помогала полицейским раскрывать преступления и предупреждать тяжелые последствия. Сейчас Мариуполь оборудован 28 камерами видеонаблюдения. Недавно еще 8 появились и в полицейских модулях, расположенных на блокпостах. Именно там проходят проверку лица, пересекающие систему стопконтроля.
Такие меры направлены прежде всего на личную безопасность полицейских, ведь с первых секунд распознать, что под видом мирного жителя скрывается опасный диверсант - невозможно. С помощью этих камер осуществляется анализ поведения как полицейских так и граждан.
Важной функцией системы видеонаблюдения является распознавание лица и проверка личности по имеющимся базами МВД. Она тоже пригодится при обработке информации, полученной из модуля. Если в полицейский пункт зашел человек, изображение которого после сканирования и проверки совпадает с разыскиваемым преступником, система «оповестит» об этом оперативного дежурного. Тот, в свою очередь, предупредит об этом старшего по блокпосту и, при необходимости, направит помощь.
На выезде из города в сторону Никольского дежурит следователь Мариупольского отдела полиции Нина Ставицкая. Женщина переселенка, в 2014 году уехала из оккупированного Донецка, живет в Мариуполе, сама воспитывает 8-летнюю дочь.
Вчера она проверила более 150 человек. Говорит, что все люди прошли проверку спокойно, разыскиваемых за совершение преступлений среди них не было. Однако бывает иначе, а потому дополнительные средства защиты крайне важны.
Нина Ставицкая говорит, что в большинстве случаев люди с пониманием относятся к проверке, некоторые все еще спрашивают - зачем. Ответ один - для их безопасности.
Оснащение полицейских пунктов стоп-контроля современными технологиями продолжается. Ради максимально быстрого и безопасного движения людей и транспорта.
Сейчас все полицейские модули на блокпостах оборудованы современными телефонами, которые работают даже при отсутствии связи.
Теги: Донбасс, Мариуполь, МВД, видеокамера, видеорегистратор, блокпост, Аброськин, Нацполиция
- Главный милиционер Донетчины - в прямом эфире (ВИДЕО)
- Полиция Донетчины объявила охоту на горловского Беса (ВИДЕО)
- Как главный милиционер Донетчины отметил День Победы
- В Мариуполе журналисты попали в милицию (ФОТО)
- С блокпостами в зоне АТО произойдут чудесные изменения (ВИДЕО)
- Аброськин: "Мариуполь никто не сдаст!" (ВИДЕО)
- Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров15:50
- Бойовики на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, є загиблий15:30
- В селе Агробаза под Мариуполем разгорелся земельный скандал15:10
- Война на Донбассе: нардеп рассказал о фатальной ошибке властей14:50
- ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ НУЖНО ВВЕСТИ ЕДИНУЮ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ13:50
- На Донбассе женщина «для красоты» высадила 280 кустов мака13:10
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе12:10
- НА ДОНЕЧЧИНІ ЗРОСТАЄ ПОПИТ НА СІЛЬ: УКРЗАЛІЗНИЦЮ ПРОСЯТЬ ПРО ДОДАТКОВІ ВАГОНИ 11:50
- Итоги пятницы на оккупированных территориях Донбасса. Главное11:30
- Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе17:50
- В Україні почали вирощувати арахіс17:31
- Украинцам предоставили значительные скидки на первые поездки в Прагу17:10
- Вступил в силу закон о ратификации договоренностей с НАТО о секретной информации 16:52
- Садовый пожаловался, что Порошенко с Гройсманом с ним не встретились в Киеве16:30
- Украина существенно увеличила производство подсолнечного масла16:10
- Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров15:50
- В Болгарии футбольный матч прервали из-за быка-"фаната" (ВИДЕО)15:40
- Бойовики на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, є загиблий15:30
- В селе Агробаза под Мариуполем разгорелся земельный скандал15:10
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже
- На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема