“Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”

23.06.2017 12:20

22 июня на блокпосту оккупантов “ДНР” в районе Еленовки у въезжающей в Донецк пожилой женщины конфисковали 2 кг сосисок. Свои действия наемники аргументировали запретом “министерства юстиции ДНР”. В соцсети донетчанка Людмила Воробьева заявила, что боевики “ДНР” нарушили все “правила” “республики”, передает “Диалог.UA”.

“Вчера, при пресечении через блокпост "Еленовка", у старенькой бабушки забрали 2 кг сосисок. Молодой человек, прочитав состав, увидел слово "свинина", показал на висящий плакат, с запрещенным товаром, сказал, что товар подлежит конфискации. Согласно приказу Министерства юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным № 2011 от 19.05.2017 можно ввозить товары личного пользования "готовые продукты из мяса 5 кг"”, - говорится в сообщении.

Женщина позвонила в “МГБ ДНР” с жалобой на действия боевиков, но там ей ответили, что без указания данных номера бейджа они не могут никого наказать. “Предупредите всех своих родных, особенно бабушек и дедушек, чтобы они в таких случаях запоминали номера бейджей и обязательно жаловались”, - призывает женщина.

Сообщения о “конфискации” продуктов питания в соцсети появлялись и раньше. Как правило, это происходило в районе Волновахи. Наемники без зазрения совести отбирали половину, а то и большую часть продуктов питания, которую пенсионеры везли домой, на оккупированную территорию. “Тварь одним словом! Нашел, у кого забрать. Бабуля что, от хорошей жизни сосиски в Украине купила!? В Донецке цены московские, а зарплаты и пенсии нищенские! Позорище. Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку! Ни денег, ни сосисок”; “Видимо, очень голодный боевик был”, - комментируют в соцсетях.