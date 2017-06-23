Главная / Новости / Донецкая область / Штаб АТО предложил ввести "день тишины" на период выпускных вечеров
Последние новости раздела
- В зоне АТО пострадали два бойца – штаб. ВИДЕО11:19
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”11:01
- Штаб АТО предложил ввести "день тишины" на период выпускных вечеров10:39
- На блокпостах под Мариуполем людей сканирует "умная камера" 10:20
- Турчинов выступает за принятие закона о проверке жителей оккупированных территорий перед получением биометрического паспорта07:45
- Под Мариуполем председатель сельсовета распахивает место массового захоронения евреев22:33
- В Горловке на 30% выполнена подготовка к отопительному сезону22:11
- Закон о «реинтиграции Донбасса» может исчезнуть с политической повестки дня – эксперт 20:30
- За підсумками мінських переговорів сторони домовилися про "хлібне" перемир'я на Донбасі19:10
- В Одессу привезли раненых бойцов АТО18:50
Штаб АТО предложил ввести "день тишины" на период выпускных вечеров
23.06.2017 10:39
Штаб АТО предложил ввести "образовательный день тишины" на период выпускных вечеров. Об этом сообщили в штабе на странице в Facebook.
22 июня командование штаба Антитеррористической операции обратилось с данным предложением в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня.
"Согласно инициированному штабом Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей предложения "Образовательный день тишины" предлагается установить в период с 08.00 ч. 24 июня 2017 по 00.00 ч. 26 июня 2017", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, выпускной, АТО, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- За сутки боевики 50 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - три воина ВСУ ранены
- На Донетчине выясняли, какой танковый экипаж лучше (ВИДЕО)
- Ситуация в АТО немного стабилизировалась: с начала суток зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков
- В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены
- Полторак: В зоне АТО находятся 34 тыс. бойцов ВСУ, в этом году погибли около 120 военнослужащих
- В зоне АТО пострадали два бойца – штаб. ВИДЕО11:19
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”11:01
- Штаб АТО предложил ввести "день тишины" на период выпускных вечеров10:39
- На блокпостах под Мариуполем людей сканирует "умная камера" 10:20
- Турчинов выступает за принятие закона о проверке жителей оккупированных территорий перед получением биометрического паспорта07:45
- Под Мариуполем председатель сельсовета распахивает место массового захоронения евреев22:33
- В Горловке на 30% выполнена подготовка к отопительному сезону22:11
- Закон о «реинтиграции Донбасса» может исчезнуть с политической повестки дня – эксперт 20:30
- За підсумками мінських переговорів сторони домовилися про "хлібне" перемир'я на Донбасі19:10
- В Одессу привезли раненых бойцов АТО18:50
- Киевский облсовет проголосовал за импичмент Порошенко11:40
- В зоне АТО пострадали два бойца – штаб. ВИДЕО11:19
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”11:01
- Штаб АТО предложил ввести "день тишины" на период выпускных вечеров10:39
- На блокпостах под Мариуполем людей сканирует "умная камера" 10:20
- Дурень думкою багатіє: У Путіна розтлумачують населенню, що стрімке знецінення рубля це подарунок долі10:01
- "Крым – это Украина, по-другому – никак!" – Минобороны Великобритании09:45
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- В Польше новые правила работы для украинцев08:46
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Украинские рабочие способствуют экономическому росту в Польше08:33
- Мирна війна. Як Порошенко і Турчинов хочуть повертати Донбас08:15
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому06:59
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…14:50
- Реформа полиции по-украински: крышевание, шантажи, вымогательства!14:18
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже
- Европа в ярости! Вот что они заявили об украинской власти…
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы
- На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема