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Архив - Донецкая область

Штаб АТО предложил ввести "день тишины" на период выпускных вечеров

23.06.2017 10:39
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Штаб АТО предложил ввести "день тишины" на период выпускных вечеров

Штаб АТО предложил ввести "образовательный день тишины" на период выпускных вечеров. Об этом сообщили в штабе на странице в Facebook.

22 июня командование штаба Антитеррористической операции обратилось с данным предложением в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня.

"Согласно инициированному штабом Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей предложения "Образовательный день тишины" предлагается установить в период с 08.00 ч. 24 июня 2017 по 00.00 ч. 26 июня 2017", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, выпускной, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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