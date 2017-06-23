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Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят
На блокпостах хотят усилить контроль над приезжающими с оккупированных территорий. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что готовится законопроект, касающийся проверок жителей ЛДНР и Крыма, желающих получить заграничный паспорт. Его разрабатываюи при участии представителей Миграционной службы, СБУ и Госпогранслужбы. Об этом он заявил во время поездки в Харьков, сообщает Медиапорт.
"Очень много тех, кто стоял на позициях сепаратизма, кто предал свою страну, вдруг начинают вспоминать, что они украинские граждане. И очень бы хотелось, чтобы это было искреннее желание. Но может быть и так, что для того, чтобы дискредитировать Украину за границей, спецслужбы России будут направлять для получения паспортов и террористов, и тех, кто несет непосредственно опасность для цивилизованных стран. Мы, безусловно, должны защитить и Украину, и защитить наших европейских партнеров", - сказал Турчинов.
"Именно потому будет очень тщательная проверка [...], не имеет ли человек другого гражданства, не имеет ли он отношение к тем, кто предал страну, спецслужбам Российской Федерации, поэтому это займет время. В то же время сегодня очень жесткие нормативы для выдачи гражданам Украины биометрических паспортов. Безусловно, мы даем возможность и нашим службам, Миграционной службе, СБУ, другим заинтересованным службам, министерствам и ведомствам тщательно проверить человека для того, чтобы локализовать любую опасность, которая возможна", - отметил секретарь СНБО.
Теги: Донбасс, Турчинов, Крым, СБУ, СНБО, ДНР, ЛНР, Госпогранслужба, биометрический паспорт
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