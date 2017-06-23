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Архив - Донецкая область

В зоне АТО за сутки ранены двое бойцов, еще один погиб от подрыва на взрывном устройстве

23.06.2017 17:05
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В зоне АТО за сутки ранены двое бойцов, еще один погиб от подрыва на взрывном устройстве

В зоне АТО за минувшие сутки во время обстрелов были ранены двое бойцов, также один боец умер в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом на брифинге в "Украинском кризисном медиацентре" заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, к сожалению два военнослужащих получили ранения во время обстрела. В то же время вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых впоследствии скончался в больнице", - заявил Лысенко.

Как сообщалось, за сутки в зоне АТО боевики 29 раз открывали огонь, трижды из которых – из запрещенного оружия.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, ВСУ, подрыв, обстрелы, Светлодарская дуга
 
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