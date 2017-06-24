- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе14:50
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе12:30
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО09:54
- У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА 09:30
- Біженець з Донецька розповів, що чекає прихильників бойовиків після деокупації Донбасу07:30
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко21:10
Бойовики на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, є загиблий
У підрозділах військових РФ на Донбасі відмічається подальше зниження морально-психологічного стану військових.
Бойовики російських окупаційних військ на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, внаслідок чого один російський військовий загинув. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.
Як зазначається, у підрозділах військових РФ на Донбасі відмічається подальше зниження морально-психологічного стану військових, збільшення випадків вживання алкоголю та наркотичних речовин під час виконання бойових завдань, що призводить до втрат особового складу.
«Мінометним розрахунком 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) здійснено обстріл сусідніх позицій, у результаті якого одного військовослужбовця вбито та двох поранено. За результатом службового розслідування командуванням полку встановлено, що на момент інциденту мінометники знаходились у стані наркотичного оп’яніння», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, при огляді особистих речей військових виявлено велику кількість наркотичного анальгетика «Трамадол» російського виробництва.
Источник: glavcom.ua
Теги: Донбасс, наркотики, обстрел, боевики
- Российские журналисты заявили, что попали под пулеметный обстрел недалеко от Мариуполя
- Боевики заявили, что Донецк на Пасху пережил атаку и обстрел
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Зеленополье: год назад боевики устроили украинским солдатам ад на земле
- Подробности смертельного обстрела Ясиноватского района
- В Волновахском районе обнаружена нарколаборатория по производству «крокодила»
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе14:50
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе12:30
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО09:54
- У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА 09:30
- Біженець з Донецька розповів, що чекає прихильників бойовиків після деокупації Донбасу07:30
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко21:10
- Какие проблемы волнуют украинцев?15:32
- Аваков: Стену между Россией и Украиной на Харьковщине достроят уже в этом году 15:10
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе14:50
- ВЛАСТИ ОРДЛО НЕ ПУСКАЮТ В ЗАТОПЛЕННЫЕ ШАХТЫ НЕМЕЦКИХ ЭКСПЕРТОВ14:30
- Украинцам рассказали, как можно увеличить зарплату14:10
- Украина договорилась с Польшей о реализации ряда инфраструктурных проектов13:50
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- Порошенко привітав українців із Днем молоді13:11
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе12:30
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
- Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины
- Госдума РФ забила последний гвоздь в крышку гроба крымского туризма: одобрен скандальный законопроект о курортном сборе
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят