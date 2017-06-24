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Членам банди, які захоплювати прокуратуру в Бахмуті, повідомлено про підозру
На Донеччині прокуратура повідомила про підозру 4 членам озброєної банди, які брали участь у захопленні будівлі прокуратури у м. Бахмуті (колишній Артемівськ) навесні 2014 року. Про це повідомляє прокуратура Донецької області.
Встановлено, що 13 чоловіків - мешканців м. Бахмута у середині квітня 2014 року, коли місто тимчасово знаходилось під контролем представників терористичної організації "ДНР", вирішили створити організовану озброєну групу, з метою вчинення низки злочинів. Вони нападали на місцевих мешканців, викрадали чуже майно та транспортні засоби, зберігали зброю, а також захоплювали будівлі.
"Зокрема, члени зазначеної банди 30 травня 2014 року брали участь у захопленні бойовиками будівлі місцевої прокуратури, в подальшому використовуючи останню як місце дислокації організованої групи", - заявили в прокуратурі.
У квітні 2017 року у фігурантів під час обшуку за місцем мешкання виявлено та вилучено збройний арсенал: 8 реактивних піхотних вогнеметів, 9 автоматів, протитанкова граната та понад 15 тисяч патронів.
Дії підозрюваних кваліфіковані за 9 статтями Кримінального кодексу України: ст. 257 (бандитизм); ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом); ст. 28 (вчинення злочину групою осіб); ст. 341 (захоплення державних будівель); ст. 187 (розбій); ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю); ст. 260 (створення непередбачених законом збройних формувань).
На теперішній час чотирьом членам банди оголошено про підозру у скоєнні вказаних злочинів. Трьом з них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Четвертий підозрюваний - організатор банди, як і інші 9 учасників переховуються від органів досудового розслідування (стосовно них матеріали зараз виділені в окреме кримінальне провадження). Досудове розслідування триває.
Источник: pravda.com.ua
Теги: Донбасс, банда, прокуратура, Бахмут
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