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НА ДОНЕЧЧИНІ ЗРОСТАЄ ПОПИТ НА СІЛЬ: УКРЗАЛІЗНИЦЮ ПРОСЯТЬ ПРО ДОДАТКОВІ ВАГОНИ
Державне підприємство “Артемсіль” звернулося до Укрзалізниці з проханням забезпечити компанію достатньою кількістю вагонів. Через нестачу рухомого складу підприємство змушене користуватися послугами приватних перевізників за завищеними цінами, передає прес-служба “Артемсіль”.
Така ситуація пов’язана із щорічним зростанням попиту на кухонну сіль протягом червня-вересня. – Споживачам не варто хвилюватись, дефіциту солі і ситуації 2014 року не буде. Всі відвантаження йдуть стабільно. Навіть у разі можливих збоїв у постачанні через брак вагонів, наші офіційні представники мають запаси продукції на своїх складах. Це дозволить продовж трьох місяців забезпечувати українців сіллю, – зазначає керівник ДП «Артемсіль» Вікторія Луценко.
Відзначимо, що з початку року підприємство перевиконує план із видобутку продукції, і вже виробило 371 тисячу тонн солі, що на 38% перевищує показник минулого року. Постачання продукції стабільно йде в усіх напрямках.
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, спрос, соль, вагон
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