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СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
Переселенец, который покинул оккупированный Донецк из-за боевиков, рассказал, как называют в городе главаря «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщает Апостроф.
Он также рассказал, что жители Донецка живут в страхе и боятся оккупантов.
«Стресс, к которому все уже привыкли. Понимаете, люди ведь живут в состоянии непрерывного психологического напряжения – артобстрелы из дворов жилых домов, еще что-то…», — рассказал он.
Также бывший житель Донецка сообщил, что люди привыкли к такому состоянию и даже самые отъявленные сторонники так называемой «ДНР» потеряли веру в свои идеалы.
«Никто уже не верит в сказки, рассказываемые тем же «Захером» (Ред. — Захарченко) или кем-то еще», — сказал он.
Напомним, как сообщал Guildhall, в «ДНР» растет напряженность в связи с кризисной ситуацией на «национализированных» предприятиях.
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, Захарченко
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