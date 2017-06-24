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Тука рассказал подробности законопроекта о деоккупации Донбасса
Принятие законопроекта об АТО не означает, что Украина начнет полномасштабную войну. Об этом в эфире программы «Право на владу» на 1+1 заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
«Принятие этого закона не означает, что на следующий день Украина начнет полномасштабную войну с использованием авиации, ракетных видов оружия. В преамбуле этого законопроекта четко написано — приверженность к мирному решению проблем и приверженность минскими соглашениям. Это в преамбуле»,- сказал он.
По его словам, относительно создания оперативного штаба есть достаточно важный момент по идеологии этого законопроекта.
«Все военно-гражданские администрации обоих областей будут подчиняться командующему этого штаба. Территория в названии и в преамбуле признана оккупированной, кем именно не называется. Но хотел бы сразу отметить — это абсолютно черновой вариант», — подчеркнул Тука.
Он добавил, что через день после заявления секретаря СНБО Александра Турчинова на заседании экспертной группы было несколько критических замечаний.
«Мы имели на руках законопроект в виде документа, а после обсуждения, после небольшого количества критических замечаний вернулись уже к обсуждению самой концепции. С моей точки зрения, это свидетельствуют о том, что люди в СНБО воспринимают конструктивную критику и пытаются найти путь, которых бы устроил наших граждан», — сказал Тука.
Как сообщал Guildhall ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на заседании фракции Народного фронта представил концепцию закона о деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который должен стать альтернативой антитеррористической операции.
Позднее в СМИ была обнародована и сама концепция деоккупации Донбасса, анонсированная Турчиновым.
Источник: ghall.com.ua
Теги: Донбасс, законопроект, Георгий Тука, деоккупация
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