Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Война на Донбассе: нардеп рассказал о фатальной ошибке властей

24.06.2017 14:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Война на Донбассе: нардеп рассказал о фатальной ошибке властей

Вступление Украины в переговоры с сепаратистами на Донбассе привело к тому, что террористические формирования «ДНР» и «ЛНР» близки к получению статуса воюющей стороны.

Как отмечает на своей странице в Facebook народный депутат от «Самопомочи» Семен Семенченко, он еще три года назад прогнозировал, что прекращение тогда огня в противостоянии с боевиками призвано защитить интересы ряда коррупционеров и «плавно перерастает в переговоры с террористами».

«Три года назад я сделал этот прогноз. И, к сожалению, не ошибся. Т. н. «ЛДНР» стали «поднимать» до уровня воюющей стороны, а завывание «услышьте Донбасс» и «там же наши люди» стали повседневной нормой. Как и коррупция, телевизионная ложь и торговля с врагом», — написал он.

Также нардеп подчеркнул, что еще одна попытка освободить Донбасс обернулась предательством под Иловайском.

«План «В» — освобождение Донбасса был остановлен предательством в Иловайске и Дебальцево. Остался план «С» — ОСВОБОЖДЕНИЕ всей Украине. От политической, экономической, информационной оккупации. Верю в это будущее и стараюсь приближать его всеми силами», — добавил Семенченко.

Напомним, новый законопроект «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины», представленный для закрытого обсуждения экспертов и политиков на минувшей неделе, предусматривает официальное признание ОРДЛО оккупированными территориями и создание правового механизма использования вооруженных сил на Донбассе.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, ошибка, власть, нардеп
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх