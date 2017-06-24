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ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ НУЖНО ВВЕСТИ ЕДИНУЮ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ
Глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский считает, что на Донбассе нужно ввести единую военно-гражданскую администрацию на две области. Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода».
«По моему убеждению, надо усилить военно-гражданскую администрацию. Кроме войны есть немало территорий, тот же Мариуполь, тот же Краматорск, где есть обычная жизнь. Там военные больше, чем в других городах, но люди, в основном, живут мирной жизнью. Правильно было бы сделать единую военно-гражданскую администрацию на две области», - сказал он.
Жебриский считает, что глава такой военно-гражданской администрации должен быть не менее уровня секретаря СНБО и, в том числе, быть членом правительства. А первым заместителем должен быть военный человек, который будет осуществлять военную операцию. Также в этой структуре он видит среди заместителей председателей ОГА
Теги: Донбасс, СНБО, Жебривский, военно-гражданские администрации
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