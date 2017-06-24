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ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ, КОГДА В АВДЕЕВКЕ ПОЯВИТСЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
В понедельник, 19 июня, начались работы по восстановлению поставок газа в Авдеевку. Об этом рассказал глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский в программе «Большое интервью» в эфире телеканала NewsOne.
«С этого понедельника мы приступили к газофикации Авдеевки» - отметил Жебривский.
По его словам, успешно были решены проблемы с подключением города к линии электропередач.
«Мы обеспечили подключение линии электропередач с подконтрольной территории и уже четыре месяца в Авдеевке нет проблем с электроэнергией», - рассказал глава Донецкой военно-гражданской областной администрации.
Кроме того, он высказал надежду, что газоснабжение в городе будет восстановлено к 24 августа.
«На сегодняшний день есть проект стоимость 57 миллионов гривен, мы его начали и надеюсь, что ко Дню независимости в Авдеевке будут получать газ с подконтрольной территории. Как только будет режим тишины, за сутки мы готовы отремонтировать линию газоснабжения», - заявил Жебривский.
Напомним, 7 июня в результате боевых действий неподалеку от Авдеевки был поврежден подземный газопровод диаметром 273 мм, в результате чего было прекращено газоснабжение.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, газ, Жебривский
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