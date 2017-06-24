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Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров
По словам главы Донецкой ОВГА, он не видит "доброй воли" российской стороны на изменения.
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что Минский формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе необходимо менять, но для изменений требуется согласие всех сторон конфликта.
"Сегодня один из вопиющих вопросов, которые нужны хоть на какой-то площадке обсуждать, пока в Минске. Тот, кто говорит, что нужно менять, видимо так есть, потому что нужны результаты. Но для того, чтобы менять, нужна добрая воля всех сторон. Украина, ОБСЕ готовы? Думаю, да. Но, к сожалению, на сегодняшний день Россия не готова менять формат этих переговорных процессов", – рассказал Жебривский.
Говоря о режиме тишины ("хлебном перемирии"), глава ОВГА указал, в частности, на проблемы экологического характера: "С завтрашнего дня (24 июня – Ред.) должно быть так называемое "хлебное перемирие", хотя сегодня лупили из чего попало, особенно доставалось югу Донецкой области и частично Луганской в районе Крымского. Также есть экологические вопросы. Так называемые сайты так называемой "ДНР" объявляют, что в Украине экологический кризис, и при этом не дают добро ни на обследование завода в Торецке, ни на фекальный отстойник в Новолуганске и возможность подключить газоснабжение для Марьинки, Красногоровки и электроснабжение для Жованки. В то же время на своей территории заливают шахты и не откачивают воду".
Жебривский также предположил, что ситуация может измениться после выборов в Германии: "Есть вопрос по поводу выборов в Германии в сентябре, и я думаю, когда они пройдут... можно ожидать большей динамики в переговорном процессе".
Отметим, президент Украины Петр Порошенко неоднократно подчеркивал безальтернативность Минских соглашений. По результатам встречи с президентом США Дональном Трампом глава украиснкого государства подчеркнул, что Трамп разделяет его позицию в этом вопросе.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, изменение, Жебривский, Минские договоренности
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