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Женщины-депутаты со всей Украины приехали на конференцию в Мариуполь
Завтра в Мариуполе пройдет Первая конференция Восточного региона для женщин-депутатов, передают MRPL.CITY в городском совете.
Сегодня для участниц конференции провели ознакомительную экскурсию по городу. В частности, женщины-депутаты осмотрели единственный в Донецкой области Центр административных услуг и креативное пространство «Вежа» в старой водонапорной башне. Как рассказала представительница депутатского корпуса Винницы Анна Давыденко, в их городе тоже существует водонапорная башня, но в ней размещается не креативное пространство, а музей. Также депутатам представили бренд Мариуполя.
«Сегодня в нашем городе представительницы из совершенно разных областей Украины. Мотивация женщин к активному участию в общественной и политической жизни Мариуполя и в целом Украины на сегодня является одним из жизненно важных вопросов. Ведь такие сферы, как образование, медицина и социальная защита населения, являются приоритетными для женщин и требуют особой поддержки сегодня», - отметила мариупольский депутат Ольга Пикула.
В конференции примут участие женщины-депутаты из Винницы, Мелитополя, Харькова, Бахмута, Краматорска, Славянска, Мариуполя и других городов.
Источник: mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, конференция, депутаты
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