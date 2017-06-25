Біженець з Донецька розповів, що чекає прихильників бойовиків після деокупації Донбасу

25.06.2017 07:30

Житель Донецька, якому довелося покинути місто через свавілля бойовиків "ДНР", розповів про те, як зміниться життя людей які підтримують бойовиків після деокупації Донбасу.

Свою думку він висловив в інтерв'ю "Апострофу".

"Державі нічого з ними не треба робити. Приїдуть донеччани, які виїжджали – а вони приїдуть! – заявлять про себе ті, які залишилися... Скажу вам так: тоді на кордоні з поребріком будуть стояти величезні черги", - говорить він, додаючи: "Ми будемо задоволено потирати руки. Тому що, як я вже казав, немає зліше бандерівця, ніж донецький".

Переселенець з Донецька застеріг тих, кого близько не торкнулася війна на Донбасі, не робити поспішні висновки і звинувачувати в ситуації, що склалася місцевих жителів.

"Тобто вони ставлять знак рівності між населенням міста-мільйонника і купкою бабок... Хоча, якщо вже говорити про донецьких бабусь, у багатьох після війни відбудеться розрив шаблону, коли вони дізнаються, що робили донецькі бабусі, як вони допомагали...", - розповів він. При цьому зазначив, що перед початком війни на Донбас їхали каравани автобусів з російською реєстрацією.

Источник: nnovosti.info