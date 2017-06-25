- ЗМІ повідомили про зупинку робіт на Донецькому металургійному заводі19:10
- ГЛАВВРАЧ СЛАВЯНСКОГО НАРКОДИСПАНСЕРА СУДИТСЯ С ЖЕБРИВСКИМ ИЗ-ЗА МЕДРЕФОРМЫ18:50
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе14:50
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе12:30
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО09:54
- У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА 09:30
ГЛАВВРАЧ СЛАВЯНСКОГО НАРКОДИСПАНСЕРА СУДИТСЯ С ЖЕБРИВСКИМ ИЗ-ЗА МЕДРЕФОРМЫ
Сотрудники Славянского наркологического диспансера опасаются лишиться рабочих мест в ходе реализации в Донецкой области медицинской реформы. Накануне председатель Донецкой облгосадминистрации (ДонОГА) Павел Жебривский постановил присоединить диспансер в Славянске к краматорскому медучреждению.
Сейчас специалисты пенсионного возраста опасаются быть отправленными на постоянный отпуск, некоторые бояться лишиться шести коек реанимационного отделения и, как следствие, увеличения смертности.
«В распоряжении, которое подписал Жебривский, и в комментариях к этому распоряжению от департамента охраны здоровья написано о том, что реанимации у нас не будет. То есть эту реанимацию заберут и будут организовывать 12 коек в Краматорске. Я не считаю это целесообразным. Это просто увеличит смертность и потерю времени оказания помощи», – говорит председательница профкома Славянского наркодиспансера Галина Галагольцева.
Директор департамента охраны здоровья ДонОГА Юрий Узун указывает, что на заработную плату медицинским сотрудникам не хватает 238 миллионов гривен. Он утверждает, что разговаривал о процедуре проведения медицинской реформы с и.о. министра здравоохранения Юльяной Супрун, которая сказала закрывать медучреждения.
«Она мне говорит: "В МОЗ денег нет. Оптимизируйте свои системы". Прямым текстом – закрывайте учреждения.
Как заявил Узун в комментарии «Общественному телевидению Донбасса», славянский диспансер, в том числе реанимационное отделение, закрывать не будут. Однако чиновник подтвердил проведение кадровых изменений.
Распоряжение Жебривского в судебном порядке хочет отменить главный врач славянского наркодиспансера Павел Ляпин. Он уверен в наличии коррупционных схем при отводе подконтрольного ему медучреждения под руководство краматорскому диспансеру.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, врачи, суд, Жебривский
- ЗМІ повідомили про зупинку робіт на Донецькому металургійному заводі19:10
- ГЛАВВРАЧ СЛАВЯНСКОГО НАРКОДИСПАНСЕРА СУДИТСЯ С ЖЕБРИВСКИМ ИЗ-ЗА МЕДРЕФОРМЫ18:50
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе14:50
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе12:30
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО09:54
- У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА 09:30
- Папа Франциск закликав до миру в Україні19:30
- ЗМІ повідомили про зупинку робіт на Донецькому металургійному заводі19:10
- ГЛАВВРАЧ СЛАВЯНСКОГО НАРКОДИСПАНСЕРА СУДИТСЯ С ЖЕБРИВСКИМ ИЗ-ЗА МЕДРЕФОРМЫ18:50
- В Славянске, Харькове, Мариуполе и Сумах проверили военную технику18:30
- Санкции против России могут «обвалиться» из-за постоянного их усиления – политолог 18:10
- Мусульмане всего мира сегодня празднуют один из главных праздников17:34
- Саакашвили попросил у Порошенко €50 на новую майку17:11
- В Україні створили найбільше в світі ліжко з "простирадлом" із живої трави16:51
- За добу зі Львова вивезли 680 тонн сміття16:33
- В Киевской области фермеры устроили стрельбу, есть раненые 16:10
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят
- Госдума РФ забила последний гвоздь в крышку гроба крымского туризма: одобрен скандальный законопроект о курортном сборе