Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО

25.06.2017 10:13

Освобожденный из плена террористов "ДНР" и ныне подозреваемый в государственной измене полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков объявил бессрочную голодовку в СИЗО. Об этом Hromadske сообщила жена заключенного Маргарита Кушнирова.

"Действительно да, он объявил голодовку. Но не только он. Там еще и Торнадо, и другие люди тоже", - сказала она.

По словам жены Безъязыкова, он был и ранее готов к такой форме протеста, "но надеялся на открытый и честный суд".

"Мы надеялись, что дело в суде будет рассматриваться открыто, и все будет делаться так, как это должно быть. Мы готовы к открытым заседаниям, ко СМИ. Мы хотели разбираться и хотим еще. Хотим, чтобы СМИ и украинцы имели возможность увидеть тех свидетелей, пусть они доказывают открыто, что была якобы государственная измена", - сказала Кушнирова.

Она не знает, есть ли врач в СИЗО, и следит он за здоровьем мужа. Также Кушнирова добавила, что состояние здоровья у ее мужа не позволяет объявлять голодовку, "но он упрямый, его убедить трудно".

По ее словам, она в последний раз видела мужа в начале мая.

"Сейчас вторая адвокат в этом деле на следующей неделе будет пытаться попасть к моему мужу и будет отговаривать (от голодания, - ред.). Мы сейчас договорились, если ему становится плохо, то он прекращает голодовку", - отметила Кушнирова.

13 декабря Безъязыкова, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией "ДНР". По данным СБУ, Безъязыков ездил в Ростов на встречи с кремлевскими кураторами и после плена оставался на связи с боевиками.

15 декабря Шевченковский суд арестовал Безъязыкова. СБУ сообщила о подозрении в государственной измене полковнику Безъязыкову 29 декабря.

16 января 2017 года Апелляционный суд оставил под арестом полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, подозреваемого в участии в террористической организации и государственной измене.