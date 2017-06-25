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Архив - Донецкая область

Під Новоазовськом наркомани-сепаратисти вбили одного і поранили двох терористів

25.06.2017 21:11
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Під Новоазовськом наркомани-сепаратисти вбили одного і поранили двох терористів

Мінометним розрахунком 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) здійснено обстріл сусідніх позицій, у результаті якого одного військовослужбовця вбито та двох поранено, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби у Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

Як повідомили в управлінні розвідки, "за результатом службового розслідування командуванням полку встановлено, що на момент інциденту мінометники знаходились у стані наркотичного оп’яніння".

"При обшуку особистих речей військовослужбовців виявлено велику кількість наркотичного анальгетика Трамадол російського виробництва", - йдеться у повідомленні. У розвідці відзначили, що у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ відмічається подальше зниження морально-психологічного стану військовослужбовців, збільшення випадків вживання алкоголю та наркотичних речовин під час виконання бойових завдань, що призводить до втрат особового складу.

 



Теги: Донбасс, Новоазовск, убийство, террористы
 
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