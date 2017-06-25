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Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска
Вооруженные боевики отказала в СММ в проезде блокпоста. Об этом указано в отчете ОБСЕ.
Двое вооруженных мужчин на блокпосту, расположенном на автодороге Е58 севернее подконтрольного т.н. «ДНР» г. Новоазовска не позволили патрулю Миссии проехать через блокпост, ссылаясь на указания своего «командира». "Наблюдатели сообщили об этом СЦКК, однако Совместный центр сообщил команде СММ, что не может помочь предоставлению доступа патрулю Миссии", - указано в сообщении.
Также ОБСЕ зафиксировано свежие воронки на блокпосту ВСУ около Водяного, сектор "Мариуполь". "В асфальте члены патруля Миссии видели 2 свежие воронки, которые, по их оценке, образовались в результате разрывов 122-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с восточного-северо-восточного направления. На блокпосту наблюдатели также видели 2 места огневого поражения на дереве, под которым установлена палатка, которая, предположительно, использовалась в качестве медицинского пункта. Палатка была полностью уничтожена.
Источник: 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Новоазовск, ОБСЕ, террористы
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