У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА

25.06.2017 09:30

Вчора вночі під час гасіння пожежі в приватному будинку у Лимані було знайдено тіло чоловіка.

Як встановили пізніше, 56-річний місцевий мешканець став жертвою двох товаришів за чаркою. За інформацією ДСНС у Донецькій області, повідомлення про пожежу по вулиці Торговій у Лимані надійшло о 00:36 24 червня.

– Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в коридорі рятувальники виявили тіло обгорілого чоловіка, анкетні дані встановлюються, – розповіли рятувальники. Як пізніше з’ясували правоохоронці, передає Слов’янський відділ поліції, того вечора господар будинку розпивав спиртні напої разом іще з двома чоловіками – мешканцем сусіднього Слов’янська 1970 р.н. та мешканцем Горлівки 1964 р.н.

– Оперативники з’ясували, що під час розпиття алкогольних напоїв між господарем будинку та гостями сталася бійка, в результаті якої потерпілий отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям. А щоб приховати сліди злочину зловмисники підпалили будинок і втекли, – повідомили в поліції.

Наразі затримані дають свідчення. Правоохоронці встановлюють ступінь причетності кожного з фігурантів події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Источник: dotb.dn.ua