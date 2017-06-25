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У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА
Вчора вночі під час гасіння пожежі в приватному будинку у Лимані було знайдено тіло чоловіка.
Як встановили пізніше, 56-річний місцевий мешканець став жертвою двох товаришів за чаркою. За інформацією ДСНС у Донецькій області, повідомлення про пожежу по вулиці Торговій у Лимані надійшло о 00:36 24 червня.
– Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в коридорі рятувальники виявили тіло обгорілого чоловіка, анкетні дані встановлюються, – розповіли рятувальники. Як пізніше з’ясували правоохоронці, передає Слов’янський відділ поліції, того вечора господар будинку розпивав спиртні напої разом іще з двома чоловіками – мешканцем сусіднього Слов’янська 1970 р.н. та мешканцем Горлівки 1964 р.н.
– Оперативники з’ясували, що під час розпиття алкогольних напоїв між господарем будинку та гостями сталася бійка, в результаті якої потерпілий отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям. А щоб приховати сліди злочину зловмисники підпалили будинок і втекли, – повідомили в поліції.
Наразі затримані дають свідчення. Правоохоронці встановлюють ступінь причетності кожного з фігурантів події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, пожар, убийство, лиман
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