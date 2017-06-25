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Архив - Донецкая область

В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа

25.06.2017 12:53
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В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа

Городу Торецку угрожает техногенная катастрофа из-за повреждений водовода. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook .

Из-за затопления шахт имени Артема и «Южной» на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей.

Вода попадает в подземные выработки из-за повреждения участка водовода «Горловка–Торецк», возникшего вследствие обстрелов со стороны НВФ ОРДЛО. По подсчетам коммунальных служб Торецка на землю ежедневно вытекает около 15 000 кубометров воды.

По словам мэра Торецка Юрия Евсикова, в городе в любой момент может возникнуть эпидемия инфекционных заболеваний.

Источник: farwater.net



Теги: Донбасс, катастрофа, экология, Торецк
 
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