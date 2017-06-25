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Архив - Донецкая область

В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ

25.06.2017 12:13
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В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ заявляют о сложившейся критической ситуации с водоснабжением в Донецкой области в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Министерстве указывают, что Южно-Донбасский водопровод работает в сложных условиях из-за постоянных обстрелов, которые происходят с февраля текущего года. Вследствие по состоянию на сегодня функционирует одна из двух веток водопровода. Подача воды одной сеткой позволяет обеспечить базовые потребности региона в технической и питьевой воде.

«Самая большая проблема на сегодня - украинские специалисты не могут выполнять ремонтные работы в буферной зоне и на линии соприкосновения. Украина просит российскую сторону предоставить доступ к водопроводу и разрешить выполнение ремонтных работ. Российская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон никаких гарантий не дает», – отмечают в Министерстве.

Обстрел гражданской инфраструктуры противоречит нормам международного гуманитарного права. В МинВОТ также подчеркивают, что гражданское население не может быть лишено доступа к воде.

Источник: novosti.dn.ua



Теги: Донбасс, министерство, водоснабжение, обстрелы
 
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