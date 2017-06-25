Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе

25.06.2017 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе

Правоохранители Донетчины приложили максимум усилий для того, чтобы праздник для местных выпускников стал незабываемым.

Как отмечает на своей странице в Facebook глава нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, благодаря усилиям правоохранителей в ходе выпускных вечеров, которые проходят в регионе и по всей стране в этот время, серьезных происшествий не было.

«Больше всего меня радует то, что наши юные выпускники, которые являются будущим нашей страны, видят в полицейских не только правоохранителей, но таких же, как и они обычных людей, которым доверяют», — написал он.

Также глава региональной нацполиции отметил разительную разницу между современными полицейскими и правоохранителями времен его детства, когда, как утверждает сам Аброськин, от участковых пытались держаться подальше.

«Еще поздравляю всех с Днем молодежи! Наши молодые люди — лучшие, они верят, мечтают и уверены, что изменить мир и победить зло в их силах. И мы им в этом поможем», — добавил он.

Источник: politeka.net



Теги: Донбасс, полиция, выпускной, Вячеслав Аброськин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх