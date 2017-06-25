ЗМІ повідомили про зупинку робіт на Донецькому металургійному заводі

25.06.2017 19:10

В окупованому обласному центрі зупинив роботу роботу “націоналізований” Донецький металургійний завод.

Зазначається, що Донецький металургійний завод (ДМЗ) зупинив роботу через відсутність солярки.

За словами джерел видання Новости Донбасса, роботу зупинили через відсутність солярки, при цьому уточнюється, що ДМЗ не працює вже тиждень.

Солярка необхідна для роботи тепловозів, які перевозять сировину і готову продукцію. Через ситуації, що склалася, заводські печі функціонують в черговому режимі.