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Авдеевка третью неделю живет без газа
26.06.2017 13:05
Из-за вражеских обстрелов Авдеевка остается без газа в течение почти трех недель.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Укринформ.
"По состоянию на 7 час. 26 июня газоснабжения в г.Авдеевка отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились, в связи с опасностью для работников", - говорится в сообщении.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, газ, АТО
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