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Оккупанты гонят жителей Донбасса в Сибирь
Жителей оккупированных территорий заманивают на работу в Сибирь и Дальний Восток
Об этом стало известно из оперативных данных группы «Информационное сопротивление».
В рамках специальной программы по «трудовым ресурсам» под патронатом АП РФ для оккупированных районов Донбасса, сразу в нескольких городах, находящихся под контролем «ДНР» и «ЛНР», фиксируется появление «агентств» по трудоустройству в РФ.
Данные «агентства» вербуют местных жителей на работу в Сибирь и Дальний Восток, северные районы России (в основном на объекты дорожного строительства и газо-нефте добычу, в отдельных случаях — на работу в химической промышленности).
Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса, а также визит президента Украины Петра Порошенко в США стал причиной новой паники среди боевиков «ЛНР».
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Сибирь, ДНР, ЛНР, оккупанты
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