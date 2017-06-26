ПОСТУПИТЬ В ВУЗЫ ДОНБАССА МОЖНО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

26.06.2017 18:25

Чтобы стать студентом, необязательно иметь аттестат украинского образца

В Донецкой области заработали образовательные центры «Донбасс-Украина». В них выпускники из неподконтрольных территорий, которые не учились экстерном в украинских школах и не имеют аттестаты об окончании школы государственного образца, могут получить эти документы. И сдавать ВНО не нужно.



У абитуриентов без документов есть шанс, сделав всего лишь пять шагов, стать студентом украинского вуза. Для этого нужно приехать в один из образовательных центров, предоставить пакет документов, пройти годовое оценивание по украинскому языку и литературе (за каждым центром закреплена школа, где будут принимать экзамены), после спешной сдачи получить специальную справку, подать пакет документов в вуз.



Образовательные центры размещены во всех вузах-переселенцах, которые сейчас базируются в городах Донецкой и Луганской областей. Свою работу они начали в середине июня, будут работать до конца сентября.





