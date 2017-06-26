В ОРДЛО визнали неможливість продавати свої товари в Росії

26.06.2017 19:15

Самопроголошена влада так званої «ЛНР» визнали, що не можуть продати частину своїх товарів в Росії. Що б згладити ситуацію, вони прийняли рішення ввозити нереалізовану продукція назад на окуповану територію без мит. Про це йдеться в повідомленні прес-центру так званого «державного митного комітету» терористичної організації «ЛНР», інформує replyua.net.



Нововведення встановлені «законом», який вступив в силу на окупованій території Луганської області 25 червня.



«У зв'язку з переорієнтацією ринків збуту на Росію, підприємства зіткнулися з деякими проблемами. Буває так, що товар виїжджає з «ЛНР», доходить до замовника, а той від нього відмовляється. І наш підприємець змушений везти свій товар назад. У таких випадках, тобто у випадках реімпорту, ввізне мито тепер стягуватися не буде », - роз'яснив суть «закону» Андрій Карпак, який називає себе головою «ГТК «ЛНР». З повідомлення випливає, що нездатність підприємців так званої «ЛНР» реалізувати свою продукцію в Росії названа «форс-мажорами». Варто нагадати, що товарна блокада з боку України ОРДЛО почалася в травні поточного року.