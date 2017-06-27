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Боевики из оккупированного Донецка осуществили прицельную атаку на силы АТО в районе Марьинки – Штаб обнародовал последние данные об обстановке на фронте. ВИДЕО
К этому часу потерь среди военнослужащих Украины нет, боевики игнорируют "хлебное перемирие" и методично обстреливают силы АТО из различного вооружения. По данным Штаба АТО, на данный момент с начала текущих суток 27 июня зафиксировано 10 вражеских обстрелов, сообщает "Диалог.UA".
Немного стабилизировалась ситуация на луганском направлении, хотя в Штабе констатируют, что в сравнении с минувшими сутками количество вражеских провокаций возросло. Неспокойно снова на приморском направлении, под огонь террористов попали позиции ВСУ в районе Гнутово и Павлополя. Были обстреляны защитники Украины в Марьинке, огонь был осуществлен с западных окраин оккупированного Донецка.
На донецком направлении горячей точкой остаются позиции ВСУ около прифронтовой Авдеевки, под огнем также оказались расположения сил АТО вблизи Луганского и возле Каменки. Ранее сообщалось, как Кремль скрывает настоящие потери российских войск в Донбассе и засекречивает количество убитых военных. Также сообщалось, что Украина выиграет битву за Донбасс, а Россия в этой схватке окажется неспособной дать отпор и будет разгромлена армией Украины.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, боевики, Россия, ВСУ, обстрелы
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