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Боевики понесли небоевые потери на Донбассе
Из-за нарушения правил обращения с оружием на Донбассе боевики несут небоевые потери. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"Военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) пронес к месту жительства боевую гранату, которая, в результате неосторожного обращения, взорвалась. В результате инцидента военный погиб и тяжело ранен владелицу квартиры", – сообщают в ГУР.
Также в разведке информируют о гибели боевика 2-го армейского корпуса (Луганск).
"При попытке установления растяжки с использованием противопехотной мины МОН-50, которая взорвалась в результате неосторожного обращения, погиб военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК", – отметили в Минобороны.
Напомним, по данным украинской разведки, в оккупированном незаконными вооруженными формированиями Луганске боевики подорвали автомобиль, в котором находился российский офицер.
Теги: Донбасс, Донецкая область, оружие, Луганская область, боевики, потери, ГУР
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