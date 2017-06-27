Есть только два сценария, как можно быстро выбить оккупантов из Донбасса: Арестович детально рассказал о каждом из них

27.06.2017 08:16

Донбасс освободить от российских оккупантов можно только опираясь на два сценария: либо же полномасштабная военная операция, либо же захват стратегических точек на линии соприкосновения. Такое мнение выразил в интервью ресурсу "dialog.ua" военный эксперт Алексей Арестович.

Эксперт уверен, что в случае полномасштабной войны бойцам ВСУ постоянно придется продвигаться вперед только с боями. Но можно выбрать и второй сценарий, менее затратный, считает Арестович. Постепенный захват ключевых точек, откуда будет по врагу бить артиллерия. Под шквальным огнем террористы не продержаться и месяца. Так, шаг за шагом, Украина выйдет на границу с Россией, не сомневается военный эксперт.

Главная задача второго сценария: продвинулись вперед, остановились, закрепились и двинулись дальше.