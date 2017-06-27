"Перемирие" от боевиков: по украинским бойцам бьют из запрещенных орудий

27.06.2017 11:33

Ситуация в зоне проведения АТО, вопреки объявленному «хлебному перемирию» остается сложной — в течение суток оккупанты 18 раз открывали огонь по подразделениям украинских защитников. Наиболее активно перемирие нарушалось на Луганском и Донецком направлениях. Тем не менее потерь среди украинских военнослужащих за день не зафиксировано. Об этом пресс-центр Штаба АТО информирует в Facebook.

Приморское направление. Здесь зафиксировано два случая нарушения перемирия, и оба — с наступлением сумерек. В частности, около 21.00 захватчики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Водяного, в под конец суток из стрелкового оружия обстреляли укрепления в районе Павлополя.

Донецкое направление. На этом участке отмечено 7 вражеских провокаций, и почти все — в районе Каменки и Авдеевки. Еще днем боевики из гранатометов обстреляли наши позиции в районе Луганского на Светлодарской дуге, а вечером плотным огнем из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия накрывали наши позиции у Каменки. Кроме того, в пригороде Авдеевки применялись 82-минометы и пехотное вооружение.

Луганское направление. Противник 9 раз нарушал условия перемирия. В начале суток несколько мин 82-мм были выпущены по позициям сил АТО в районе Желтого, тем временем вражеские снайперы обстреливали военнослужащих ВСУ, держащих оборону у Попасной и Новотошковского. Вечером в районе Крымского было отмечено и применение боевиками запрещенного «минскими договоренностями» вооружения -миномета калибра 120-мм.