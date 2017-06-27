Ситуация в пунктах пропуска сегодня 27 июня

27.06.2017 11:07

Сегодня утром, 27 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 37,2 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8075 человек и 1075 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9115 человек и 1658 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8170 человек и 1667 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3730 человек и 835 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8185 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 40/80;

КПВВ «Марьинка» – 50/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/20;

КПВВ «Гнутово» – 20/5.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «7:59. Курахово почти до кольца».

КПВВ «Новотроицкое»:

Андрей: «8:10. Новотроицк. На Донецк сразу на проверку».