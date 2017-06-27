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Архив - Донецкая область

В Донецкой области воина ВСУ, который шпионил для "ДНР", осудили на девять лет

27.06.2017 15:34
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В Донецкой области воина ВСУ, который шпионил для "ДНР", осудили на девять лет

Дзержинский городской суд Донецкой области по материалам Службы безопасности Украины признал виновным военнослужащего одной из частей ВСУ в содействии деятельности террористической организации. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в марте 2016 года в Торецке в Донецкой области. Установлено, что он неоднократно звонил и встречался с предводителем одного из незаконных вооруженных формирований по кличке «Ветер», сообщает пресс-центр СБ Украины.

Задержанный передавал террористу информацию о местонахождении украинских подразделений для корректировки артиллерийского огня. Для нужд боевиков военнослужащий также отдал им свой тепловизор.

В дальнейшем предатель планировал перейти на сторону террористов.

Злоумышленник приговорен к девяти годам лишения свободы с лишением воинского звания.



Теги: Донбасс, суд, СБУ, шпионаж, ДНР, боевики, ВСУ, террористы
 
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