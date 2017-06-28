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Боевики "Л/ДНР" озверели на луганском направлении - бойцов АТО "поливали" огнем из БМП и противотанкового ракетного комплекса
Обстрелы позиций украинских военных в Донбассе не прекращаются, несмотря на достигнутые ранее переговоры. 27 июня оккупанты 31 раз провоцировали бойцов АТО. Преимущественно, огонь открывали вечером и ночью. По данным штаба АТО, на юге Донецкой области наемники восемь раз открывали огонь из минометов и стрелкового оружия. Под ударом оказались Гнутово и Павлополь, прифронтовая Марьинка, уничтоженное российскими снарядами Широкино и Лебединское, передает “Диалог.UA”.
На донецком направлении неизменно самой “горячей точкой” остается Авдеевка – город неоднократно обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. На Светлодарской дуге накалилась обстановка в районе Луганского. На этом участке боевики “ДНР” открыли огонь из 120-мм минометов и зенитной установки. Несколько раз в течение дня оккупанты тревожили обстрелами украинских военных неподалеку Каменки, нарушали перемирие и в районе Верхнеторецкого.
В Луганской области днем было относительно спокойно, однако с заходом солнца наемники резко активизировались. К концу суток именно на этом направлении произошла половина всех обстрелов за сутки. Начиная с 20:00, захватчики интенсивно обстреливали одновременно несколько участков на этой части фронта. Так, били по позициям ВСУ в районе Кряковки и Новоалександровки.
Досталось также же Счастью, Крымскому и Троицкому. 27 июня ни один украинский воин в зоне АТО не пострадал. Ранее украинские военные рассказали подробности обстрела своих позиций в районе Марьинки со стороны оккупированного Донецка. Тем временем потери российской армии в Донбассе российская сторона пытается тщательно скрыть.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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