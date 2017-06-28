Конституция нарушается каждый день - волонтер

28.06.2017 10:40

В Украине Конституция нарушается каждый день. Об этом пишет волонтер Марина Курапцева на своей странице в Фейсбуке.

«А вы знаете, не хочу я поздравлять никого с Днём Конституции. В моей стране она нарушается каждый день. Да, я снова о переселенцах, простите. Это боль моего народа - той части народа, к которой я принадлежу, и пока это только наша боль. Но она очень скоро станет общей: она становится общей, пока жители Украины заняты повседневными делами, не имея времени или желания поинтересоваться, как работают наши законотворці. Потому нарушение прав граждан, гарантированных Конституцией, коснется каждого. Пока хата будет с краю.

Я поздравляю вас, братья-сёстры по несчастью, с тем, что мы дожили до сегодня и каким-то чудом не опустили рук. И я восхищаюсь вами.

Мамочкой-переселенкой, которая берёт дополнительную работу и пишет тексты ночью, чтобы у сына была возможность сходить в киевский зоопарк, а не делать вид перед друзьями, будто ему туда не хочется.

Мужчиной, который начал всё с нуля - возвратившись с войны (а не АТО, блин) к жене и дочери, он строит сейчас для них дом, параллельно загибаясь на двух работах. Потому что родной дом в оккупированной росией зоне.

Теми, кто каждый день терпит, смиряется, надеется, отчаивается, радуется, плачет, борется за существование, - и выживает, несмотря ни на что.

Вами.

И ещё я вас люблю.

А День Конституции я буду с гордостью и радостью праздновать тогда, когда она начнёт работать и для вас, и для меня, и даже для тех, кто нас ненавидит и хочет лишить нас прав. Потому что перед Законом все равны», - пишет волонтер.