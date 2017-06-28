Не треба їм заважати: Бойовики "ДНР" влаштували п'яну перестрілку, є жертви

28.06.2017 15:24

Прийнявши немалу кількість спиртного, військовослужбовці 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) вирішили трохи постріляти. Для одного іхтамнета відпустка закінчилася.

В з’єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) на Донбасі продовжуються протиправні дій щодо місцевого населення та випадки небойових втрат серед бойовиків. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, передають Патріоти України.

«Під час вживання алкогольних напоїв на передових позиціях між військовослужбовцями 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) виникло збройне зіткнення, в результаті чого один з них був застрелений», - йдеться у повідомленні.

Українська розвідка також інформує, що військовослужбовці 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) пограбували гараж місцевого мешканця та викрали автомобіль.