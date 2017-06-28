Оккупанты в панике: 200 боевиков захотели уволиться, часть сбежала

28.06.2017 13:44

Такие панические настроения появились после того, как ВСУ задержали четверых диверсантов, сообщили в разведке. В рядах боевиков на Донбассе разрастается паника – люди массово изъявляют желание увольняться, а некоторые уже сбежали, из-за успешных действий украинских военных. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на Главное управление разведки.

"После уничтожения силами ВСУ разведывательной группы 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК (Луганск) в районе н.п. Знаменка 24 июня, не менее 200 военнослужащих из состава бригады изъявили желание уволиться", – говорится в сообщении.

Кроме того, разведка располагает сведениями, что часть боевиков самовольно оставила места несения службы, не дожидаясь принятия решения командованием об увольнении.