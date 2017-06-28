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Архив - Донецкая область

Пары, которые расписались в рамках проекта "Брак за сутки" в Мариуполе - самые крепкие

28.06.2017 21:03
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Пары, которые расписались в рамках проекта "Брак за сутки" в Мариуполе - самые крепкие

Несмотря на мгновенность бракосочетаний в рамках проекта "Брак за сутки", они продемонстрировали свою прочность, передает MRPL.CITY
По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, только 2-3 процента разводов приходится на 15 тысяч браков, заключенных за период действия проекта.
Напомним, что в Мариуполе этот проект стартовал 3 августа 2016 года. На сегодняшний день 1260 пар заключили брак за сутки.
Сама процедура бракосочетания в рамках проекта «Брак за сутки» отличается от классической только сроками. После обращений в районные ЗАГСы пары приходят в ДК "Молодежный" для заключения договора и оплаты услуги. И через некоторое время сотрудники ЗАГСов проводят церемонию в ДК. После регистрации каждому из супругов выдают свидетельство о браке, так как с 1 октября 2016 года штамп в паспорте уже не ставится.



Теги: Донбасс, Мариуполь, брак, крепость
 
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