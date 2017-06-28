Пары, которые расписались в рамках проекта "Брак за сутки" в Мариуполе - самые крепкие

28.06.2017 21:03

Несмотря на мгновенность бракосочетаний в рамках проекта "Брак за сутки", они продемонстрировали свою прочность, передает MRPL.CITY

По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, только 2-3 процента разводов приходится на 15 тысяч браков, заключенных за период действия проекта.

Напомним, что в Мариуполе этот проект стартовал 3 августа 2016 года. На сегодняшний день 1260 пар заключили брак за сутки.

Сама процедура бракосочетания в рамках проекта «Брак за сутки» отличается от классической только сроками. После обращений в районные ЗАГСы пары приходят в ДК "Молодежный" для заключения договора и оплаты услуги. И через некоторое время сотрудники ЗАГСов проводят церемонию в ДК. После регистрации каждому из супругов выдают свидетельство о браке, так как с 1 октября 2016 года штамп в паспорте уже не ставится.