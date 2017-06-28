Пьяные боевики устроили бойню между собой

28.06.2017 17:54

Боевики "ДНР" продолжают бесчинствовать в отношении мирных жителей. Кроме того, фиксируются случаи небоевых потерь в рядах группировки.

По данным ГУР Минобороны, во время распития спиртных напитков на передовой, между боевиками "5 ОМБР" возникло боестолкновение, в результате которого один из них был убит сослуживцем.

Также стало известно, что боевики "11 полка" ограбили гараж гражданского и украли автомобиль.