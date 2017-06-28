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Архив - Донецкая область

Пьяные боевики устроили бойню между собой

28.06.2017 17:54
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Пьяные боевики устроили бойню между собой

Боевики "ДНР" продолжают бесчинствовать в отношении мирных жителей. Кроме того, фиксируются случаи небоевых потерь в рядах группировки.
По данным ГУР Минобороны, во время распития спиртных напитков на передовой, между боевиками "5 ОМБР" возникло боестолкновение, в результате которого один из них был убит сослуживцем.
Также стало известно, что боевики "11 полка" ограбили гараж гражданского и украли автомобиль.



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, пьяный
 
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