“Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском

28.06.2017 13:21

22-летний российский военнослужащий, разведчик Виктор Агеев попал в плен бойцам АТО 24 июня в Луганской области в районе села Желобок. Молодой человек был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался в армии по контракту. В Сети уже появились фото паспорта и военного билета Агеева, передает “Диалог.UA”.

Некоторое время после публикации этой информации боевики “Л/ДНР” сомневались в ее правдивости. Официальный представитель “НМ ЛНР” Марочко даже успел сделать заявление, что в плену оказались не граждане России, а “ЛНР”. В СБУ, по его словам, их якобы пытают, давят на родственников и совершают прочие зверства. Пока оккупанты разрабатывают версии и в очередной раз пытаются доказать, что “ихтамнетов” в ОРДЛО нет и не было, боевики “Л/ДНР” признают, что пленных оставят на произвол судьбы.

Об этом на своей странице в соцсети написал наемник “ДНР” Игорь Быстролетов “И что-то мне подсказывает, что этих пацанов российское руководство тоже бросит на произвол судьбы. Уверенности в подлинности публикуемых материалов... прибавляет бездарное заявление Марочко и вчерашние попытки опровержения публикаций о пленении нашей ДРГ. А наши дебилы, по всей видимости, по старой своей привычке пытались решить вопрос с украми по-тихому, но укры их попросту послали”, - прокомментировал террорист.