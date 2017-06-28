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“Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском
22-летний российский военнослужащий, разведчик Виктор Агеев попал в плен бойцам АТО 24 июня в Луганской области в районе села Желобок. Молодой человек был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался в армии по контракту. В Сети уже появились фото паспорта и военного билета Агеева, передает “Диалог.UA”.
Некоторое время после публикации этой информации боевики “Л/ДНР” сомневались в ее правдивости. Официальный представитель “НМ ЛНР” Марочко даже успел сделать заявление, что в плену оказались не граждане России, а “ЛНР”. В СБУ, по его словам, их якобы пытают, давят на родственников и совершают прочие зверства. Пока оккупанты разрабатывают версии и в очередной раз пытаются доказать, что “ихтамнетов” в ОРДЛО нет и не было, боевики “Л/ДНР” признают, что пленных оставят на произвол судьбы.
Об этом на своей странице в соцсети написал наемник “ДНР” Игорь Быстролетов “И что-то мне подсказывает, что этих пацанов российское руководство тоже бросит на произвол судьбы. Уверенности в подлинности публикуемых материалов... прибавляет бездарное заявление Марочко и вчерашние попытки опровержения публикаций о пленении нашей ДРГ. А наши дебилы, по всей видимости, по старой своей привычке пытались решить вопрос с украми по-тихому, но укры их попросту послали”, - прокомментировал террорист.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, разведка, СБУ, плен, террорист, ДНР, ЛНР, боевики, ОРДЛО
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