В оккупированно Горловке пропали без вести трое горожан, а четверо покончили жизнь самоубийством

28.06.2017 16:47

В Горловке за прошедшую неделю покончили жизнь самоубийством 4 человека, сообщает gorlovka.ua.

За это же время пропали без вести трое местных жителей и 60 человек скоропостижно скончались. Об этом сообщил на аппаратном совещании оккупированной городской администрации Горловки Максим Королев из местной полиции.