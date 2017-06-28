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Архив - Донецкая область

В оккупированно Горловке пропали без вести трое горожан, а четверо покончили жизнь самоубийством

28.06.2017 16:47
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В оккупированно Горловке пропали без вести трое горожан, а четверо покончили жизнь самоубийством

В Горловке за прошедшую неделю покончили жизнь самоубийством 4 человека, сообщает gorlovka.ua.
За это же время пропали без вести трое местных жителей и 60 человек скоропостижно скончались. Об этом сообщил на аппаратном совещании оккупированной городской администрации Горловки Максим Королев из местной полиции.



Теги: Донбасс, Горловка, самоубийство, оккупация
 
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