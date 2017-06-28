Желто-синий Мариуполь

28.06.2017 20:00

В День Конституции Украины Мариуполь украсили государственные сине-желтые флаги. Знамена затрепетали на административных зданиях, проспектах и жилых строений, пишет 0629.

Однако желто-синий цветы в Мариуполе можно встретить повсеместно. Иногда художники умышленно выбирают украинские цвета, а иногда Природа сама красит окружающий мир в цвета Единства .