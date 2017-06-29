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Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками
Стало известно, что на Светлодарской дуге произошла серьезная стычка между украинскими войсками и боевиками
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
«Российская тяжелая артиллерия совершила огневой налет по району Новозвановки, наши отвечают из наличного. Миссия гражданских наблюдателей ОБСЕ сейчас, конечно, не заснет, канонада «хлебного перемирия» хорошо видна и слышна из их гостиницы в Светлодарске», — отметил он.
В то же время, в штабе АТО сообщили, что вечером 28 июня неподалеку от Бахмутской трассы боевики в течение нескольких часов поливали украинских бойцов огнем.
Обстрел производился в районе Крымского. Также из минометов боевикии «ЛДНР» атаковали украинские войска в районе Счастья и Трехизбенки.
В ходе вчерашних военных действий погиб один украинский военны, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
Как уже сообщала Politeka, убийство украинского полковника Минобороны Максима Шаповала совершила Россия.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, война, Счастье, АТО, боевики, ВСУ, Светлодарская дуга
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